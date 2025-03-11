В Орле квартиру заливает два месяца

«Народный фронт» потребовал от УК решить проблему незамедлительно.
В орловском штабе ОНФ рассказали подробности.
Квартира находится в доме на улице Комсомольской, 270. Это девятиэтажное здание, построенное в 1975 году.
Сначала вода просачивалась через перекрытие, расположенное над санузлом. Затем капли появились на потолке прихожей. После этого протечка дошла и до жилой комнаты.
Акт залития был составлен. Однако на этом всё остановилось.
«Жильцы не знают, куда обращаться дальше… Им обещают разобраться в ситуации, но за два месяца проблема лишь усугубилась», – рассказали в «Народном фронте».
Впрочем, управляющая компания не бездействовала вовсе. В частности, на месте побывал слесарь, а затем целая комиссия.
«Причина протечек может крыться в инженерных коммуникациях, расположенных в перекрытии или стояке», – цитирует ОНФ мнение коммунальщиков.
В итоге пока что «Народный фронт» обратился в компанию с требованием оперативно решить данную проблему.
ИА «Орелград»