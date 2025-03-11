В Орле квартиру заливает два месяца

11.3.2025 | 17:00 ЖКХ, Новости

«Народный фронт» потребовал от УК решить проблему незамедлительно.

Фото: vk.com/nf_orel

В орловском штабе ОНФ рассказали подробности.

Квартира находится в доме на улице Комсомольской, 270. Это девятиэтажное здание, построенное в 1975 году.

Сначала вода просачивалась через перекрытие, расположенное над санузлом. Затем капли появились на потолке прихожей. После этого протечка дошла и до жилой комнаты.

Акт залития был составлен. Однако на этом всё остановилось.

«Жильцы не знают, куда обращаться дальше… Им обещают разобраться в ситуации, но за два месяца проблема лишь усугубилась», – рассказали в «Народном фронте».

Впрочем, управляющая компания не бездействовала вовсе. В частности, на месте побывал слесарь, а затем целая комиссия.

«Причина протечек может крыться в инженерных коммуникациях, расположенных в перекрытии или стояке», – цитирует ОНФ мнение коммунальщиков.

В итоге пока что «Народный фронт» обратился в компанию с требованием оперативно решить данную проблему.

ИА «Орелград»


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