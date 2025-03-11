Орловские школы всё глубже погружаются в карантин

Стали закрываться целые учреждения.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Орловской области, сейчас из-за ОРВИ в Орле полностью закрыты три школы.
Ещё в 41 школе нашего региона ушли на карантин 170 классов:
- 137 — в школе №31 Орла,
- 13 — в школе-интернате для детей с тяжёлыми нарушениями речи,
- столько же – в шести различных школах Орловского муниципального округа,
- 3 — в Корсаковской средней школе,
- 2 — в одной из школ Мценского района,
- ещё столько же — в центре «Созвездие Орла».
На дистанционном обучении находятся пять школ целиком, а также 41 класс в ещё 11 школах.
Согласно свежим данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Орловской области число новых случаев ОРВИ снова выросло (на 12,3%). Заболеваемость ковидом упала на 14,3%.
ИА «Орелград»