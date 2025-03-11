Орловские школы всё глубже погружаются в карантин

11.3.2025 | 13:40 Медицина, Новости, Образование

Стали закрываться целые учреждения.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Орловской области, сейчас из-за ОРВИ в Орле полностью закрыты три школы.

Ещё в 41 школе нашего региона ушли на карантин 170 классов:

  • 137 — в школе №31 Орла,
  • 13 — в школе-интернате для детей с тяжёлыми нарушениями речи,
  • столько же – в шести различных школах Орловского муниципального округа,
  • 3 — в Корсаковской средней школе,
  • 2 — в одной из школ Мценского района,
  • ещё столько же — в центре «Созвездие Орла».

На дистанционном обучении находятся пять школ целиком, а также 41 класс в ещё 11 школах.

Согласно свежим данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Орловской области число новых случаев ОРВИ снова выросло (на 12,3%). Заболеваемость ковидом упала на 14,3%.

ИА «Орелград»


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