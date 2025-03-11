Клычков убедительно попросил орловцев не поджигать траву

11.3.2025 | 13:09 Важное, Новости, Происшествия

Орловский губернатор посвятил этому отдельный пост в соцсетях.

Фото: УМЧС по Орловской области

Андрей Клычков рассказал, что за несколько дней сотрудники МЧС потушили возгорания сухой травы на 15 гектарах. Такие случаи регистрировались в восьми муниципальных образованиях Орловской области.

Первые возгорания начали происходить ещё в январе, однако за последние дни ситуация значительно ухудшилась, так как в регион пришла стабильно тёплая весенняя погода.

«Убедительно прошу – не поджигайте сухую траву и не допускайте бесконтрольного сжигания мусора! Если увидели, что где-то горит сухая трава, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112», – написал Клычков.

Также губернатор напомнил, что штрафы за подобные нарушения составляют

  • для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей,
  • для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей,
  • для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 60 тысяч рублей,
  • для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее в МЧС рассказали, что за выходные в регионе состоялось 66 выездов на различные возгорания.

ИА «Орелград»


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