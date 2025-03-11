Сдача ФОКа на Матвеева снова отодвинулась

Сегодня на объекте побывала делегация Орловского областного совета.

В поездке участвовал спикер облсовета Леонид Музалевский, а также его заместитель, председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Олег Кошелев.

«Срок ввода в эксплуатацию ФОКа запланирован в августе 2025 года», – рассказал Кошелев в соцсетях. Ранее физкультурно-оздоровительный комплекс обещали достроить в апреле этого года. А согласно договору сроки вышли ещё в ноябре 2024-го.

Также депутат сообщил, что «строительная готовность объекта на данный момент составляет 42,58%». Такая же цифра (42,5%) была названа 20 февраля в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Сейчас подрядчик (ООО «АС Монтаж») выполняет кирпичную кладку перегородок первого и второго этажа административного корпуса. Кроме того, компания занимается монтажом металлоконструкций, которые будут использованы для устройства сэндвич-панелей, а также витражного профиля. Монтируется и оборудование для котельной.

ИА «Орелград»