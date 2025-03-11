В Орле умер брат экс-губернатора Егора Строева

Владимиру Семёновичу Строеву было 90 лет.

Орловец ушёл из жизни 10 марта. Эту информацию сообщил «Орёлтаймс», ссылаясь на сына покойного, Владимира Владимировича Строева, депутата Орловского городского совета.

Официальное прощание с Владимиром Семёновичем Строевым состоится завтра, 12 марта, в 10 часов 30 минут на Наугорском шоссе в Троицкой церкви.

Владимир Строев связал свою профессиональную жизнь со сферой образования. Около 30 лет он заведовал вечерним отделением Орловского машиностроительного техникума. Позднее он возглавлял Орловский техникум железнодорожного транспорта, затем вернулся в машиностроительный, но уже как директор всего суза.

Выдающийся орловец был отмечен званием Заслуженного учителя РСФСР и награждён орденом Дружбы.

ИА «Орелград»