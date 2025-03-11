В Орле умер брат экс-губернатора Егора Строева

11.3.2025 | 12:35 Новости, Общество

Владимиру Семёновичу Строеву было 90 лет.

Фото: oreltimes.ru / архив семьи Строевых

Орловец ушёл из жизни 10 марта. Эту информацию сообщил «Орёлтаймс», ссылаясь на сына покойного, Владимира Владимировича Строева, депутата Орловского городского совета.

Официальное прощание с Владимиром Семёновичем Строевым состоится завтра, 12 марта, в 10 часов 30 минут на Наугорском шоссе в Троицкой церкви.

Владимир Строев связал свою профессиональную жизнь со сферой образования. Около 30 лет он заведовал вечерним отделением Орловского машиностроительного техникума. Позднее он возглавлял Орловский техникум железнодорожного транспорта, затем вернулся в машиностроительный, но уже как директор всего суза.

Выдающийся орловец был отмечен званием Заслуженного учителя РСФСР и награждён орденом Дружбы.

ИА «Орелград»


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