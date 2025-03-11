Орловский перевозчик заклеил аварийные выходы рекламой

11.3.2025 | 11:00 Новости, Транспорт

Однако ФАС заставила его снять объявления.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

Известно, что речь шла о рекламе пиццы и суши. Владелец рейсовых автобусов разместил её на окнах автобусов. В том числе и на тех, которые являются аварийными выходами.

В итоге ФАС возбудила дело о нарушении федерального закона о рекламе. Владелец автобусов пытался оспорить это решение в суде — причём в трёх инстанциях.

Однако суды поддержали позицию УФАС. К настоящему моменту ответчик демонтировал незаконную рекламу.

ИА «Орелград»


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