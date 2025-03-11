В Орле горел магазин

11.3.2025 | 10:40 Новости, Происшествия

Возгорание произошло накануне поздно вечером.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения около 23 часов. Горел магазин, расположенный на улице Бурова.

На момент прибытия сотрудников МЧС кровля горела открытым пламенем, а помещения наполнял плотный дым. Однако пожарным удалось ликвидировать последствия ЧП.

В результате пожара выгорело потолочное перекрытие. Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

На месте работали 10 сотрудников МЧС, «вооружённых» тремя единицами спецтехники.

ИА «Орелград»


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