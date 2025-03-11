В Орле горел магазин

Возгорание произошло накануне поздно вечером.
Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения около 23 часов. Горел магазин, расположенный на улице Бурова.
На момент прибытия сотрудников МЧС кровля горела открытым пламенем, а помещения наполнял плотный дым. Однако пожарным удалось ликвидировать последствия ЧП.
В результате пожара выгорело потолочное перекрытие. Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.
На месте работали 10 сотрудников МЧС, «вооружённых» тремя единицами спецтехники.
ИА «Орелград»