В Орле горел магазин

Возгорание произошло накануне поздно вечером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения около 23 часов. Горел магазин, расположенный на улице Бурова.

На момент прибытия сотрудников МЧС кровля горела открытым пламенем, а помещения наполнял плотный дым. Однако пожарным удалось ликвидировать последствия ЧП.

В результате пожара выгорело потолочное перекрытие. Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

На месте работали 10 сотрудников МЧС, «вооружённых» тремя единицами спецтехники.

ИА «Орелград»