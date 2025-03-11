Орловским силовикам поставили новые цели

Определены показатели государственной программы охраны правопорядка.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». В частности, документом определены плановые значения показателей государственной программы на конец 2025 года. Например, количество преступлений, зарегистрированных на территории Орловской области, по итогам года не должно превышать 8450 единиц. Для сравнения, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 7471 преступление, или на 6,1 процента меньше, чем в 2023 году.

Ранее УМВД России по Орловской области отмечало, что в 2024 году удалось сохранить тенденцию сокращения количества зарегистрированных преступлений, причем регион по данному показателю превзошел средние показатели по ЦФО и России, где снижение уровня преступности составило 4,3 процента и 1,8 процента соответственно. Новые плановые индикаторы программы также предполагают, что по итогам 2025 года удельный вес населения Орловской области, которое положительно оценивает работу правоохранительных органов, составит не менее 45 процентов.

Утвердило правительство и план достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма в Орловской области» в 2025 году. Так, количество выявленных административных правонарушений и преступлений, касающихся деятельности террористической и экстремистской направленности, по итогам года должно составить 55 единиц, а количество проведенных профилактических мероприятий с лицами, подверженными влиянию террористической и экстремистской идеологии, – 830 единиц.

Также за 2025 год должно быть заблокировано не менее 25 интернет-ресурсов, содержащих материалы террористического и экстремистского характера, выпущено не менее 3000 методических материалов на указанную тему – брошюр, памяток, видеороликов и т.д. По данным регионального УМВД, в Орловской области вопросам реагирования на угрозы террористического и экстремистского характера уделяется повышенное внимание.

Так, в 2024 году полиция во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора приняла меры к блокировке 36 интернет-ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания, в том числе демонстрирующих нацистскую символику, пропагандирующих запрещенные в РФ движения. К административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности за год привлекли 46 лиц.

В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 225 профилактических мероприятий. На постоянном контроле находились вопросы организации работы с лидерами наиболее крупных этнических общин и землячеств «в целях получения упреждающей информации о преступлениях и правонарушениях экстремистского характера». В результате принятых мер уровень напряженности межнациональных отношений в регионе по итогам прошедшего года был оценен как низкий, конфликтов на данной почве допущено не было.

ИА «Орелград»