Правила выдачи кассовых чеков в общепите изменились

С 1 марта во всех точках общественного питания вступили в силу новые правила работы с кассами.

Орловская область перешла на новый формат работы контрольно-кассовой техники (ККТ) в общепите. Как сообщает Федеральная налоговая служба, с 1 марта все рестораны и кафе обязаны выдавать клиентам бумажные кассовые чеки до момента оплаты заказа. «Это означает, что если ранее в ресторане предоставляли сначала счет и только после оплаты выдавался кассовый чек, то теперь чек должен быть сформирован до момента внесения средств», – уточнили в Управлении ФНС России по Орловской области. При необходимости, например, при изменении формы оплаты или состава заказа, общепит вправе формировать чеки коррекции. Но для этого им нужно донастроить свои учетные системы.

«Для более комфортного и плавного перехода предприятий общепита на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение ближайших трех-четырех месяцев не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании таких налогоплательщиков по вопросам применения новых правил выдачи кассового чека», – отметили в Федеральной налоговой службе.

С 1 марта изменились и правила применения касс на розничных рынках и ярмарках. В частности, сократился перечень лиц, которые могут не использовать кассовую технику. От этой обязанности освобождены только организации и индивидуальные предприниматели, которые платят единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и которые торгуют в розницу продовольственными товарами не более чем с трех торговых мест. При этом их общая площадь, включая места для хранения товаров, не должна превышать 15 квадратных метров.

От применения кассы также пока освобождены сельскохозяйственные потребительские кооперативы при торговле товарами в розницу, но освобождение для них действует до 1 сентября 2025 года включительно. Не применять кассы могут и предприниматели, выпившие патент, и торгующие на ярмарках выходного дня, общее число торговых мест на которых не превышает 50. Для остальных предпринимателей на рынках и ярмарках применение ККТ с 1 марта обязательно.

Ранее пресс-служба Управления ФНС России сообщила, что в 2024 году покупателям в регионе было выдано около 305 миллионов чеков на сумму почти 225 миллиарда рублей. Средний чек при этом составил 737 рублей. Всего на территории Орловской области зарегистрировано около 17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники.

ИА «Орелград»