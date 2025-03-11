В орловских архивах пересчитали особо ценные документы

Департамент культуры обнародовал отчет о работе архивов.

Департамент культуры Орловской области подготовил сводный отчет о деятельности в сфере архивного дела. Из него следует, например, что в 2024 году в муниципальных архивах региона проверили наличие фондов. Всего проверено 394 фонда общим объемом хранения 74 764 единицы. Необнаруженных дел, то есть пропавших, выявлено не было. Госархивом Орловской области также проведена ежегодная полистная проверка наличия документов. В частности, изучено состояние 74 единиц хранения объемом 7136 листов, содержащих уникальные документы и находящихся на сейфовом хранении.

В том числе архивисты проверили наличие и сохранность 25 особо ценных дел объемом 10 075 листов, которые хранятся в фонде Орловского губернского правления. В рамках проведения полистной проверки составлены новые листы-заверители на дела, имеющие технические ошибки в нумерации. Необнаруженных листов не выявлено. Кроме того, проверено наличие и сохранность 1000 единиц фотодокументов.

Из отчета также следует, что в 2024 году пользователям и сотрудникам Госархива Орловской области для проведения работ из архивохранилищ в рабочие помещения и читальный зал выдано 37 623 единиц хранения на бумажных носителях, 1521 опись и 497 единиц хранения на пленочных и электронных носителях. Во временное пользование выдано 76 единиц хранения на бумажных носителях. Всего же из архивохранилищ в прошлом году выдали 38 196 единиц хранения.

Кроме того, в течение всего прошлого года в архивохранилищах проводились санитарные дни, поскольку для хранения документов требуются определенные условия, в том числе по микроклимату, чтобы документы не пострадали. В Госархиве Орловской области, например, за год сделали 561 замер температуры воздуха и влажности в архивохранилищах основного здания. «В целях соблюдения температурно-влажностного режима архивистами предпринимались все необходимые меры», – подчеркнуто в отчете.

ИА «Орелград»