Банкротство не помогло орловскому бизнесмену избежать доначисленных налогов

Руководитель и учредитель привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области обратилось в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к Владимиру Маругину о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Торговый дом «Строймехкомплект» основного долга в размере 56 425 630,61 руб., пени в размере 21 438 740,05 руб.

Основанием для доначисления налогов послужили выводы налогового органа о получении компанией необоснованной налоговой выгоды в связи с завышением расходов при исчислении налога на прибыль и необоснованности заявления налогоплательщиком налоговых вычетов по НДС по взаимоотношениям с ООО «Смоленск-Оптзапчасть», ООО «Техзапчасть», ООО «ДортехПроспект», ООО «Оптзапчасть», ООО «Оптторг-запчасти».

«Документы, представленные Обществом в отношении указанных контрагентов, не отвечают установленным законодательством требованиям, не подтверждают реальность совершения сделок, содержат недостоверные сведения, а действия налогоплательщика с указанными контрагентами были направлены на создание формального документооборота. Основываясь на совокупности установленных обстоятельств, налоговый орган пришел к выводу о нарушении ООО «ТД «Строймехкомплект» п.1 ст. 54.1 НК РФ по взаимоотношениям со спорными контрагентами», – указано в материалах.

Проверяющие выявили закольцованность операций по перечислению денежных средств участниками группы друг другу, а также определенный схожий характер распоряжения денежными средствами: около половины расходных операций составляют перечисления организациям группы по цепочке, оставшаяся часть (за исключение незначительных сумм комиссии банков, уплата обязательных платежей и т.д.) выводится из оборота путем выдачи с расчетных счетов организаций или в банкоматах. Следовательно, операции по движению денежных средств на расчетных счетах группы организаций носят транзитный характер, что свидетельствуют об имитации хозяйственной деятельности обществ, отметили в УФНС.

“Из показаний руководителей контрагентов следует, что они не только не владеют информацией по осуществлению конкретной сделки с налогоплательщиком, но и затруднились ответить на вопросы, касающиеся ведения финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых организаций в целом. Налоговым органом было установлено, что спорные контрагенты не осуществляют реальной экономической деятельности, не располагали необходимыми трудовыми и материальными ресурсами, что свидетельствует об отсутствии экономических и физических возможностей для самостоятельного выполнения обязательств по договорам”.

Владимир Маругин в период проведения проверки, выявившей схему незаконной минимизации налоговых обязательств, создал новое юридическое лицо – ООО «СМК». Основной вид деятельности – торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Перевел в новую компанию активы и работников ООО «ТД «Строймехкомплект» с целью продолжения деятельности.

В связи с непогашением задолженности Управление ФНС России по Орловской области 11 октября 2023 года обратилось в суд с заявлением о несостоятельности ООО Торговый дом «Строймехкомплект». Просило признать должника банкротом по упрощенной процедуре, взыскать задолженность за счет денежных средств или иного имущества, на общую сумму в размере 79 095 296,85 руб.

“Должник имел бы реальную возможность надлежащим образом исполнить свою обязанность по уплате налоговых платежей, но Маругин B.C. осуществил перевод активов должника в аффилированную организацию, что повлекло объективное банкротство ООО «ТД Строймехкомплект». Создание иной организации с аналогичным видом деятельности, привлечением тех же работников, снижение показателей хозяйственной деятельности ООО «ТД «Строймехкомплект» при одновременном повышении их в ООО «СМК» свидетельствуют о нежелании ответчика вести деятельность должника и намерении продолжить деятельность во вновь образованной организации”, – указали налоговики.

Суд решил взыскать с Владимира Маругина в пользу УФНС по Орловской области в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Торговый дом «Строймехкомплект» основной долг в размере 56 425 630,61 руб., пени в размере 21 438 740,05 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”