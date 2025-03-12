Область потратит на свой имидж 9,9 миллиона рублей

Областные власти объявили тендер на оказание информационных услуг.

Речь идет об услугах по созданию и размещению в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала информационных сюжетов и программ о социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни Орловской области, а также иной социально значимой информации об Орловской области. В роли организаторы тендера выступает региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, в роли заказчика – департамент информационно-аналитической работы.

Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 9,9 миллиона рублей, средства будут выделены из областного бюджета. За эти деньги исполнитель обязан, в частности, выпустить не менее 70 уникальных сюжетов о реализации национальных проектов на территории Орловской области. Продолжительность каждого сюжета должна составлять не менее минут, размещение сюжетов предусмотрено в ежедневных новостных выпусках на телевизионном канале в информационно-событийном жанре, а также в виде новостей и репортажей.

Контрактом будет предусмотрено сопровождение всех сюжетов по реализации национальных проектов на территории региона официальной символикой, дублирование сюжетов, вышедших в эфир, на официальном интернет-портале телевизионной компании. Периодичность размещения сюжетов должна быть равномерной в течение действия контракта. Телекомпания обязана использовать собственное оборудование и транспорт для видеосъемок как в городе Орле, так и в районах Орловской области, включая выходные и праздничные дни.

Также в рамках контракта исполнитель обязан выпустить не менее 70 уникальных сюжетов о социально значимых для Орловской области мероприятиях, социально-экономической, общественно-политической, культурной, общественно значимой жизни региона. Сюжеты должны быть направлены на формирование благоприятного имиджа России и Орловской области. Еще не менее 20 сюжетов телевизионщики должны снять о жителях Орловской области, проходящих либо проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, в том числе о мерах социальной поддержки участников СВО, награждении их государственными и ведомственными наградами, ресоциализации ветеранов СВО, заключении контракта на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

ИА «Орелград»