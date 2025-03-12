«ЭкоСити» не провел свой мусоросжигательный проект через суд

Компания пыталась оспорить отказ орловских чиновников включать новый тип утилизации в терсхему.

АО «ЭкоСити» обратилось в арбитражный суд с заявлением к департаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области о признании незаконным решения об отказе в корректировке территориальной схемы обращения в отходами, оформленного приказом о результатах рассмотрения замечаний и предложений от 27.10.2023 №199/1.

АО «ЭкоСити» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Компания является владельцем объекта – «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки ТБО и ПО производительностью 200 тыс. тонн в г. Орле». Включен в терсхему обращения с отходами. Однако захоронение остатков после обработки, образованных на АО «ЭкоСити», осуществляется на полигоне ООО «Экостройсервис» (г. Мценск), мощность которого ограничена.

«С целью уменьшения доли отходов, направляемых на захоронение, АО «ЭкоСити» принято решение о проведении мероприятий по введению в эксплуатацию объекта энергетической утилизации, осуществляющего выработку тепловой или электрической энергии в результате утилизации остатков сортировки ТКО, что, по мнению заявителя, позволит оптимизировать потоки ТКО путем сокращения расходов на транспортировку отходов до полигона, а также исключить расходы на захоронение остатков ТКО».

АО «ЭкоСити» в апреле 2023 года обратилось в департамент ЖКХ с просьбой о включении планируемого объекта энергетической утилизации в территориальную схему обращения с отходами в качестве перспективного. В июне чиновники уведомили, что предложение будет учтено при корректировке терсхемы. Осенью АО «ЭкоСити» повторно просило о внесении перспективного объекта энергетической утилизации. Департамент запросил техническую документацию. По мнению АО «ЭкоСити», компания предоставила чиновникам исчерпывающую информацию. Однако департамент заявил: «в предоставлении запрашиваемых документов отказано». Поэтому в терсхеме не появилось нового объекта и спор ушел в суд.

Чиновники в ходе разбирательства пояснили, что просили представить техническую документацию на описанные инженерно-технологические решения. Поскольку заявителем данные документы представлены не были, департамент пришел к обоснованному выводу, что сведения, содержащиеся в обращениях АО «ЭкоСити», не подтверждают:

соблюдаются ли Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 №1657.

что планируемый объект является объектом капитального строительства. (Усматривается, что энергетическая утилизация осуществляется в стационарных передвижных контейнерах, не требующих наличие фундамента).

четко сформулированных сведений о планируемом местоположении объекта. (В обращении указано г. Орел, ул. Итальянская, 33, а также пгт. Знаменка, МО Орловский). При этом на Итальянской четыре земельных участка, предоставленных АО «ЭкоСити», с различными видами разрешенного использования, ни один из которых, по мнению департамента, в соответствии с целевым назначением не может быть использован под строительство объекта энергетической утилизации.

«Общество не представило документов и о вводе объекта в эксплуатацию, и его соответствии установленным требованиям. Таким образом, замечания и предложения АО «ЭкоСити» о корректировке территориальной схемы не содержат в себе оснований для корректировки территориальной схемы обращения с отходами. Поскольку сведения, указываемые в территориальных схемах должны быть достоверными, основанными на соответствующих подтверждающих документах. Таким образом, департаментом обоснованно отказано в корректировке территориальной схемы, что и отражено в приказе от 27.10.2023 №199/1».

Суд пришел к выводу, что достаточных доказательств незаконности отказа департамента не предоставлено. Также не доказано, что спорным актом нарушаются права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Заявленное АО «ЭкоСити» требование удовлетворению не подлежит.

На решение может быть подана жалоба.

ИА “Орелград”