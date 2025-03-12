В Орловской области уволили 6% работников

Динамику движения работников изучили статистики.

В четвертом квартале 2024 года в организациях Орловской области, без учета представителей малого предпринимательства, количество принятых работников превысило численность выбывших работников на 0,8 тысячи человек. Такие данные приводит Орелстат. По сведениям обследованных организаций, всего в четвертом квартале минувшего года в регионе было принято на работу 6,6 процента работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 6 процентов работников списочного состава. В общей численности принятых сотрудников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 4,5 процента.

«Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях в области информации и связи – 12,3 процента, – уточнили в Орелстате. – Среди выбывших работников 86,5 процента уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (12,9 процента списочной численности) наблюдалась в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, наименьшая (2,4 процента) – в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения».

В целом к началу 2025 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, составила 10 440 человек или 6,5 процента от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,6 процента в области предоставления прочих видов услуг до 16,7 процента – в области информации и связи. Подсчитали статистики и то, что к высвобождению, читай увольнению, в первом квартале 2025 года было намечено всего 35 человек.

По отчетным данным организаций, вне малого бизнеса, численность их штатных работников без учета совместителей в декабре 2024 года составила 156,2 тысячи человек, или 96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,9 тысячи человек. По сравнению с ноябрем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников выросла на 0,1 процента

«В декабре 2024 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,8 процента», – добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»