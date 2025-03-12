На Орловщине начали принимать заявления от охотников

Сезон весенней охоты начнётся с 22 марта.

С сегодняшнего дня уполномоченные органы принимают заявления на выдачу разрешений на охоту. Об этом сообщает Управление экологического надзора и природопользования Орловской области.

С 22 марта орловские любители такого времяпровождения смогут приступить к любимому занятию. Однако более конкретные сроки зависят и от муниципального образования.

Так, в южной зоне угодий нашей области охота на селезня утки и гуся будет разрешена в период с 22 по 31 марта, на вальдшнепа и тетерева — с 29 марта по 7 апреля. В северной зоне можно будет поохотиться на селезня утки и гуся с 29 марта по 7 апреля, на вальдшнепа и тетерева — с 5 по 14 апреля.

Информацию об оформлении разрешений можно получить по телефонам 454-881 и 454-919, а также 455-764.

Напомним, что в южную зону охотничьих угодий входят Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Колпнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский и Шаблыкинский районы. К северной зоне относятся Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Корсаковский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Урицкий и Хотынецкий районы, а также Орловский муниципальный округ.

ИА «Орелград»