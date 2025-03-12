Искусственный интеллект исключили из тарифа

В Орле скорректировали тарифы на медицинскую помощь.

В Орловской области начало действовать соглашение, принятое в дополнение к тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории региона. Действие документа распространяется на 2025 год. Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Сообщается, что в рамках дополнительного соглашения из перечня медицинских организаций в соответствии с оказываемыми видами медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2025 год исключено ООО «Диксион-Практика Ока».

«Уточнено, что тариф на проведение маммографии, рентгенографии и флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки не учитывает использование искусственного интеллекта в связи с отсутствием возможности использования искусственного интеллекта при проведении функциональных исследований в амбулаторных условиях в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Орловской области», – отмечают аналитики.

Размер базового норматива финансовых затрат на оплату медицинской помощи по поводу заболевания увеличен с 1296,97 рубля до 1435,77 рубля. Кроме того, установлены тарифы на проведение патолого-анатомических вскрытий пациентов, умерших в стационаре медицинских организаций, в которых отсутствует патолого-анатомическое отделение, для проведения межучрежденческих расчетов. Также скорректированы тарифы за единицу объема медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Тем временем областные власти анонсировали проведение закупки современных тест-систем для детей с диабетом. Как сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя областного департамента здравоохранения Александра Альянова, в конце прошлого года уже было закуплено около 6 тысяч систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 2-17 лет. Сейчас в наличии 1200 таких систем, которые пока не использованы.

«Параллельно идет процесс контрактации, а до конца недели будет определена потребность в этих тест-системах, чтобы объявить закупки. Системы непрерывного мониторинга глюкозы позволяют круглосуточно держать под контролем уровень глюкозы в крови, при этом не нужно использовать глюкометр и прокалывать палец», – уточнили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»