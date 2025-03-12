В Орле подорожает техосмотр тракторов

Проект приказа уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области подготовил проект приказа «Об установлении размера сборов, взимаемых органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники». Проще говоря, речь идет о повышении платы за техосмотр тракторов и другой подобной техники.

В настоящий момент проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Из пояснительной записки к нему следует, что с просьбой о повышении тарифов выступило областное управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. «Размер сборов, указанный в проекте приказа, носит прогнозный характер, а экономически обоснованный размер будет определен на заседании правления», – уточняет департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области.

Впрочем, подобные приказы, как правило, принимаются без значительных изменений. Из проекта следует, что стоимость проведения технического осмотра трактора, самоходной дорожно-строительной и иной машины подорожает со 169 до 182,5 рубля, технического осмотра прицепа к самоходной машине – со 108,5 до 117 рублей. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами поднимется в цене со 117 до 126 рублей. Ранее областные власти напомнили жителям Орловской области, лишенным водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста, что они имеют право вернуть удостоверение.

Возможность возврата до окончания срока лишения специального права водительского удостоверения и удостоверения тракториста-машиниста предусмотрена поправками в КоАП РФ, вступившими в силу с 19 августа 2024 года. Вернуть права досрочно могут участникам СВО, а именно трактористу-машинисту, призванному на военную службу по мобилизации, заключившему контракт о прохождении военной службы либо о пребывании в добровольческом формировании.

ИА «Орелград»