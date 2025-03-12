День воссоединения Крыма с Россией отметят в Орле

Желающие смогут ознакомиться с тематической выставкой.

В Орле в период с 13 по 27 марта 2025 года будет работать выставка «Крым и Россия – идем вместе!», посвященная одиннадцатой годовщине присоединения Крыма к России. Сам День воссоединение будет отмечаться 18 марта. Выставка пройдет в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Основу экспозиции составят издания, которые расскажут посетителям историю вопроса: журналы «Родина», «Русская история», «Вопросы истории».

Как уточняют организаторы, исторические материалы отсылают читателя к событиям XVIII века, в результате которых Крым стал частью Российской империи. Дополнят экспозицию книжные издания, описывающие драматические события тех лет, а также последующую борьбу России за свои территории, в том числе против Турции и Британии во время Крымской войны 1853-1855 годов. Посетители узнают о выдающихся военачальниках и флотоводцах, о легендарной обороне Севастополя. Другие издания поведают о Крымской наступательной операции, проведенной уже в ходе Великой Отечественной войны. Не обойдет стороной выставка и события наших дней, которые уже вошли в историю.

«В этой связи особый интерес представляет издание Российского института стратегических исследований «Кризис на Украине и крымские события 2014 года: практика информационной войны», где проанализированы различные аспекты и последствия присоединения Крыма и Севастополя к Российской федерации, – говорят в «Бунинке». – Аналитические статьи в изданиях: «Власть», «Российская газета», «Литературная газета», «Культура», «Россия и современный мир», «Российская Федерация сегодня» и др. подводят итоги одиннадцатой годовщины в новой истории Крыма, его интеграции в политическую и социально-экономическую систему Российской Федерации в сложных условиях кризиса и санкций. Публикации рассказывают о том, как живет сейчас «молодая» республика, как чувствуют себя люди и на что надеются».

Часть экспозиции будет носить туристический оттенок – в этой части выставки организаторы при помощи различных изданий расскажут о красотах Крыма и познакомят читателя с современными возможностями туристической индустрии черноморского побережья. В частности, гостям выставки рекомендуют обратить внимание на тематическое приложение к «Литературной газете» – «Муза Тавриды», знакомящее с культурными событиями и литературной жизнью полуострова.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»