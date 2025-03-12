Коммунальщики получили 185 предостережений о тарифах

Стало известно о тарифных нарушениях в Орловской области.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области подготовил доклад о правоприменительной практике в рамках государственного контроля в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством тарифов за 2024 год. Из документа следует, что в связи с ограничениями, предусмотренными постановлением правительства Российской Федерации, в 2024 году плановые и внеплановые проверки департаментом не проводились.

Но региональный государственный контроль проводился путем наблюдения за соблюдением обязательных требований и проведения профилактических мероприятий в отношении регулируемых организаций. По результатам контрольных мероприятий в форме наблюдения за весь 2024 год департамент объявило 185 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе: в сфере теплоснабжения – 67; в сфере водоснабжения и водоотведения – 99; в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) – 15; в сфере электроснабжения – 3; в сфере газоснабжения – 1.

По закону, в случае получения предостережения так называемый объект контроля вправе подать в надзорный орган возражение. Однако, как следует из доклада, в 2024 году возражений на предостережения о недопустимости нарушения обязательных в тарифный департамент не поступало. При проведении наблюдений чаще всего фиксировались признаки нарушения правил соблюдения стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу и нарушений обязательных требований о предоставлении в департамент отчетной информации о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования.

Также выявлялись признаки нарушения обязательных требований «в части непредоставления заявления об установлении тарифов на теплоснабжение, на холодное водоснабжение и водоотведение регулируемой деятельности на очередной период регулирования». Впрочем, наибольшая доля нарушений была выявлена именно при соблюдении обязательных требований, установленных стандартами раскрытия информации организациями коммунальной сферы.

«Проведенный по результатам контроля анализ причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, выявил, что они допущены вследствие пренебрежительного отношения должностных лиц к своим должностным обязанностям, а также из-за нехватки квалифицированных кадров в организации и частой смены ответственных лиц, в связи с увольнением работников, – говорится в докладе. – В целях недопущения нарушений обязательных требований, установленных законодательством, организации коммунального комплекса могут самостоятельно усилить контроль за работой должностных лиц, ответственных за соблюдение стандартов раскрытия информации».

ИА «Орелград»