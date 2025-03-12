В Орле водителя маршрутки оштрафовали за травму пассажирки

Ему пришлось заплатить штраф.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области. Дело рассматривал мировой судья из Советского района (с судебного участка №4).

Водителя автобуса ПАЗ признали виновным в уголовном преступлении – причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошёл в минувшем году в мае. Водитель, отъезжая от остановки и закрывая автоматическую дверь, не убедился, что в дверном проёме нет пассажиров. В итоге женщину зажало дверью. Потерпевшая получила телесное повреждение, которое повлекло за собой тяжкий вред её здоровью.

Подсудимый признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке по его инициативе. В итоге водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»