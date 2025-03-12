Впервые за 15 лет сменился глава орловских профсоюзов

Областную федерацию возглавил Юрий Власов.
Ранее он работал заместителем председателя организации (а также заведовал отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства).
Переизбрание состоялось в рамках отчётной выборной конференции Федерации. Кандидатуру поддержали единогласно, сообщают «Орловские новости».
В конференции участвует председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.
Николай Меркулов руководил Федерацией профсоюзов Орловской области 15 лет. Сообщалось, что он покидает пост из-за почтенного возраста. В этом году ему исполнится 77 лет.
ИА «Орелград»