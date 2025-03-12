Орловские росгвардейцы отработали защиту школьного автобуса

12.3.2025 | 11:20 Новости, Образование, Транспорт

Учения прошли в Знаменской общеобразовательной школе.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области проверили исправность тревожных кнопок в школьных автобусах. Также группа задержания отработала алгоритм действий при получении сигнала.

Согласно легенде, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал автобус с маршруткой. Это заставило водителя нажать кнопку.

Также в рамках тренировки росгвардейцы проинструктировали водителей школьных автобусов о том, как правильно использовать тревожные кнопки и действовать в экстренных ситуациях.

Сейчас в Орловской области под охраной ведомства находится 160 единиц такого транспорта.

ИА «Орелград»


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