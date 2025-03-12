На Орловщине объявили первый субботник

В этом году это произошло раньше обычного срока.

Причиной стала слишком тёплая даже для марта погода.

«Первой ласточкой» стала Администрация Колпнянского района. Она предложила местным жителям, а также целым трудовым коллективам, навести порядок на улицах населённых пунктов. Кроме того, ожидается, что в акции примут участие коммунальные и дорожные службы, а также управляющие компании.

Первый субботник пройдёт в районе 15 марта. Более глобальная весенняя акция, экологический месячник, продлится до 16 мая.

«Запланирована уборка дорог, тротуаров, придомовых территорий, парков, скверов и других общественных пространств, а также опиловка и побелка деревьев», – рассказали в районной администрации. Также в год юбилея Победы особое внимание уделят благоустройству памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.

ИА «Орелград»