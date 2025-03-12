На Орловщине объявили первый субботник

12.3.2025 | 11:00 Новости, Общество

В этом году это произошло раньше обычного срока.

Фото: Андрей Клычков

Причиной стала слишком тёплая даже для марта погода.

«Первой ласточкой» стала Администрация Колпнянского района. Она предложила местным жителям, а также целым трудовым коллективам, навести порядок на улицах населённых пунктов. Кроме того, ожидается, что в акции примут участие коммунальные и дорожные службы, а также управляющие компании.

Первый субботник пройдёт в районе 15 марта. Более глобальная весенняя акция, экологический месячник, продлится до 16 мая.

«Запланирована уборка дорог, тротуаров, придомовых территорий, парков, скверов и других общественных пространств, а также опиловка и побелка деревьев», – рассказали в районной администрации. Также в год юбилея Победы особое внимание уделят благоустройству памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования