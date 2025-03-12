Стали известны даты последнего звонка и выпускного

Федеральные власти установили единые дни проведения мероприятий.

В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ, сообщает департамент образования Орловской области. При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей (в том числе награжденных государственными наградами РФ и субъектов РФ, участников специальной военной операции) обучающихся.

«Также регионам поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», – добавили в департаменте образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в своем обращении напомнил о том, что с этого года в России реализуется новый национальный проект «Молодежь и дети». Он запущен правительством страны для развития сферы образования.

«Проект помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям», – отметил Сергей Кравцов.

По данным уполномоченного по защите прав детей в Орловской области Константина Домогатского, система общего образования региона в текущем учебном году представлена 336 общеобразовательными организациями, из которых 311 – муниципальные, 15 – государственные школы, подведомственные департаменту образования Орловской области, 7 – негосударственные образовательные организации. Еще три школы действуют при вузах. В городах и поселках городского типа расположено 30 процентов школ, остальные находятся в сельской местности.

Причем 141 муниципальная школа, расположенная в сельской местности, является малокомплектной с наполняемостью 40 и менее обучающихся, и это – 43,8 процента от общего числа муниципальных школ в регионе. В 2024/2025 учебном году в орловских школах обучаются 76 753 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2023/2024 учебного года численность школьников уменьшилась на 1088 человек.

ИА «Орелград»