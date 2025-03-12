В Орле откроется выставка художника-священника

Это произойдёт сегодня.

В областном краеведческом музее (на Гостиной, 2) представят работы священника Орловской епархии – протоиерея Алексея Комова. Открытие состоится в 15 часов.

Экспозицию составят живописные пейзажи нашего края.

Алексей Комов является профессиональным художником. Он окончил живописное отделение Орловского художественного училища, а затем – факультет живописи столичной Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Это не первая персональная выставка Комова. Также орловец участвовал в областных, межрегиональных и международных коллективных выставках. Его работы хранятся в ряде музеев Орловщины и ЦФО, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Параллельно с творческой деятельностью Алексей Комов уже много лет является священником Орловской епархии. Сейчас он служит в Болхове в Троицком соборе Оптина монастыря.

Выставка будет открыта ежедневно (кроме понедельника) – с 10 до 18 часов по будням, с 10 до 17 по выходным.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»