В Орле новой техникой онкодиспансера воспользовались 113 пациентов

В минувшем году здесь появился аппарат для 3D – внутриполостной гамма-терапии SagiNova.

В устройстве используется закрытый радиоактивный источник Кобальт-60. Он может работать без перезарядки до пяти лет. При этом точность его работы составляет до одного миллиметра, что позволяет минимизировать излучение на соседние здоровые органы и ткани.

«В прошлом году лечение на аппарате прошли 113 человек», – рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области, ссылаясь на региональный департамент здравоохранения. Закупка состоялась в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Также уже несколько лет здесь работает другая техника нового поколения. Два года функционирует компьютерный томограф, который применяют для расчёта программы облучения.

По три года в онкодиспансере используют гамма-терапевтический аппарат Bhabhatron-II и систему лучевой терапии Halcyon Varian. В минувшем году ими воспользовались 37 и 607 человек соответственно.

ИА «Орелград»