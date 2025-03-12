В Орле новой техникой онкодиспансера воспользовались 113 пациентов

12.3.2025 | 10:48 Медицина, Новости

В минувшем году здесь появился аппарат для 3D – внутриполостной гамма-терапии SagiNova.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В устройстве используется закрытый радиоактивный источник Кобальт-60. Он может работать без перезарядки до пяти лет. При этом точность его работы составляет до одного миллиметра, что позволяет минимизировать излучение на соседние здоровые органы и ткани.

«В прошлом году лечение на аппарате прошли 113 человек», – рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области, ссылаясь на региональный департамент здравоохранения. Закупка состоялась в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Также уже несколько лет здесь работает другая техника нового поколения. Два года функционирует компьютерный томограф, который применяют для расчёта программы облучения.

По три года в онкодиспансере используют гамма-терапевтический аппарат Bhabhatron-II и систему лучевой терапии Halcyon Varian. В минувшем году ими воспользовались 37 и 607 человек соответственно.

ИА «Орелград»


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