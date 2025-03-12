В Орле выезд из Зареченского стали строить быстрее

12.3.2025 | 12:00 ЖКХ, Новости

Об этом заявил мэр Юрий Парахин.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

«Увеличены темпы строительства улицы Витольда Почернина», – написал градоначальник в своих социальных сетях.

Работы выполняет ООО «Строй-Проект». В этом месяце бригады усилили. Ежедневно на объекте трудятся до 30 человек. Также к процессу привлечено пять единиц техники.

Пока что основные усилии направлены на обустройство ливневой канализации. Оно ведётся в нескольких направлениях — под будущим тротуаром и под основной автодорогой. Здесь копают траншеи.

Строительство объекта ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». После завершения работ улица Витольда Почернина станет двухполосной. Протяжённость дороги составит 855 метров, а ширина каждой полосы — три с половиной метра.

«Если подрядчик будет работать с прежней интенсивностью, то уже этим летом жители Зареченского микрорайона смогут добраться до Советского района по новой дороге», – заключил мэр.

ИА «Орелград»


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