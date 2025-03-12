В Орле прочтут лекцию об «Иконах праздников»

Мероприятие пройдёт в Орловском музее изобразительных искусств.

Оно состоится завтра, 13 марта, в 17 часов в музейном лектории. С лекцией выступит кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник музея Татьяна Лазарева.

В рамках мероприятия будет раскрыта богословская трактовка понятия «церковный праздник». Посетители увидят ряд экспонатов из собрания музея изобразительных искусств (в том числе, из его фондов).

На лекции будут рассмотрены иконы одного праздника, написанные в разных традициях. Также организаторы обещают ознакомить орловцев с работами ведущих мастеров отечественной школы иконописи. В том числе, будут затронуты темы старообрядческого литья, а также монументальной храмовой живописи.

Адрес музея — улица Октябрьская, 29.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»