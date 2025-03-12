В Орле наградили несовершеннолетних узников ВОВ

12.3.2025 | 12:40 История, Новости, Общество

Им вручили медали в честь 80-летия Победы.

Фото: vk.com/oreladm

Мероприятие прошло в областном центре в школе №10.

Как сообщает Администрация Орла, были награждены четверо человек. Это Александра Ададурова, Зинаида Бабанова, Римма Латышева и Генрик Логвинов.

«Все подобные встречи с ветеранами очень памятны. Их воспоминания более чем 80-летней давности интересны и ценны как для нас, так и для подрастающего поколения», – высказался исполняющий обязанности начальника территориального управления по Заводскому району Алексей Мельников.

Также для дорогих гостей воспитанники учебного заведения подготовили творческие номера, который включали песни и стихи о Великой Отечественной войне.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования