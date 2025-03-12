В Орле наградили несовершеннолетних узников ВОВ

Им вручили медали в честь 80-летия Победы.

Мероприятие прошло в областном центре в школе №10.

Как сообщает Администрация Орла, были награждены четверо человек. Это Александра Ададурова, Зинаида Бабанова, Римма Латышева и Генрик Логвинов.

«Все подобные встречи с ветеранами очень памятны. Их воспоминания более чем 80-летней давности интересны и ценны как для нас, так и для подрастающего поколения», – высказался исполняющий обязанности начальника территориального управления по Заводскому району Алексей Мельников.

Также для дорогих гостей воспитанники учебного заведения подготовили творческие номера, который включали песни и стихи о Великой Отечественной войне.

ИА «Орелград»