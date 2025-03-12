Жизнь орловцев продлят за миллиард рублей

Областные власти озвучили планы на будущее.

В 2025 году в Орловской области на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Выступивший на оперативном совещании руководитель департамента здравоохранения Александр Альянов рассказал, что Орловщина участвует в восьми мероприятиях нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Так, на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрено более 102 миллионов рублей.

«Софинансирование расходных обязательств региона по обеспечению детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы составит 38 миллионов рублей, – перечисляет пресс-служба губернатора. – На обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы предусмотрено 8,4 миллиона рублей. Субсидии на софинансирование расходов региона, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, достигнут 74,7 миллиона рублей».

Кроме того, 786 миллионов рублей власти планируют направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе свыше 10 миллионов – на оснащение центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Субсидии на оснащение медицинскими изделиями медорганизаций, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, превысят 36 миллионов рублей.

Тем временем регион продолжает скатываться в демографическую яму. Так, по предварительной оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года составила 685,7 тысячи человек, в том числе городское – 456 тысяч человек (66 процентов), сельское – 229,7 тысяч человек (34 процентов). Демографическая ситуация в регионе в 2024 году характеризовалась естественной убылью населения. Определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся – в 2024 году в регионе умерло 2,4 раза больше человек, чем родилось.

ИА «Орелград»