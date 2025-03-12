В Орле на площади Ленина разбирают каток

12.3.2025 | 13:40 Новости, Спорт

Сезон катания на коньках завершился несколько дней назад.

Фото: oreltimes.ru

Это произошло 10 марта. Каток работал до минувших выходных включительно (при плюс пятнадцати градусах).

К сегодняшнему утру была разобрана «коробка» катка. Далее рабочие занялись ледовым покрытием. В дальнейших планах — разборка домика, где размещался пункт для аренды катков, а также касса.

Как пишет «Орёлтаймс», этой зимой каток на площади Ленина посетили несколько тысяч человек.

Напомним, что зима, как и весна, тоже выдалась тёплой. Из-за этого каток начал работать со значительным запозданием.

ИА «Орелград»


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