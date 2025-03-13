Бастрыкин поручил разобраться с проблемой орловского сироты

Мужчина считает, что его жилищные права были нарушены.

Об этом рассказали в Информационном центре Следственного комитета России.

К главе ведомства обратился 46-летний житель Орловской области. «В 1993 году из-за непринятия мер он был несвоевременно принят на учет лиц, подлежащих обеспечению жильем. Впоследствии ему отказали во включении в специализированную очередь в связи с пропуском сроков и достижением 23-летнего возраста», – рассказали в СКР.

Ещё с тех пор и по сей день орловец вынужден проживать в интернате для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Пока что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку и доложить ему о её результатах. В орловском Управлении ведомства уже приступили к делу.

ИА «Орелград»