Клычков объявил о начале благоустройства Орловщины

Орловский губернатор рассказал о работах, запланированных на год.

«Начало весны – это время, когда в Орловской области начинаются активные работы по благоустройству», – напомнил он.

По словам Клычкова, в 2025-м году в регионе приведут в нормативное состояние 72 дворовых территории и 39 общественных пространств. В ближайшее время начнутся работы по воплощению в жизнь проектов-победителей ежегодного конкурса по созданию городской комфортной среды. В Ливнах появится «Рабочий меридиан», во Мценске – «Набережная Лескова», в Малоархангельске – «Площадь Вревской». В Верховье создадут «Бульвар Данилевского», а в Шаблыкино реализуют проект «Тропой рубиновой лани».

Также предстоит благоустроить 203 многоквартирных дома. «Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году», – заметил губернатор. Кроме того, за год на Орловщине в рамках программ досрочного и комплексного ремонта отремонтируют крыши в 96 многоэтажках.

Также Андрей Клычков пообещал, что государство будет контролировать ход работ на каждом их этапе.

ИА «Орелград»