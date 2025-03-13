Более 3 миллиардов рублей выделят на программу развития бизнеса

Областные власти актуализировали комплекс мер поддержки предпринимателей.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Куратором данной программы является Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам. Старт она взяла еще в 2013 году. В настоящий момент реализуется ее второй этап, рассчитанный по 2029 год. Программой поставлено несколько стратегических целей.

Первая из них – увеличение дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства. Реализация программы направлена на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и показателей «Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В частности, предусмотрено обеспечение в 2024-2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

Другой ключевой показатель – рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал к 2030 году не менее чем на 60 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Вторая стратегическая цель областной программы представляет собой запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата. Объем финансового обеспечения за весь период реализации программы составит 3,198 миллиарда рублей.

Программа станет инструментом достижения целей, запланированных Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. Согласно Стратегии для создания условий долгосрочного эффективного экономического развития необходимы оптимизация структуры экономики региона, создание условий для интенсивного роста эффективных секторов экономики и создание благоприятного предпринимательского климата.

Исходя из этого, в рамках программы предполагается устранить факторы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. К числу таковых правительство отнесло ограниченный доступ малого бизнеса к недвижимому имуществу, трудности в продвижении товаров и услуг, поиске клиентов, установлении связей с поставщиками и потребителями. Ограниченные возможности эксперты видят и в организации сбыта продукции, рекламы и продвижении продукта на рынке.

Большой проблемой для малого бизнеса является низкая квалификация персонала и недостаток квалифицированных специалистов, что плохо сказывается в условиях конкуренции с крупными компаниями, обладающими более значительными бюджетами и способными предложить действительно хорошим работникам и более высокий уровень оплаты труда, и социальный пакет, и условия для проживания.

ИА «Орелград»