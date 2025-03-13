Минимальный набор продуктов подорожал на 1,6%

Статистики изучили динамику цен на продовольственном рынке.

В Орловской области в январе 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 21 049,3 рубля в расчете на месяц. А стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 6766,1 рубля. Повышение по сравнению с декабрем 2024 года – на 1 процент и 1,6 процента соответственно. Такие оперативные данные привел Орелстат.

«В целом в январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги в Орловской области повысились на 0,8 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 0,5 процента, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 1,9 процента, – информирует Орелстат. – Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7 процента (в январе 2024 года – 100,1 процента)».

По сравнению с декабрем 2024 года в январе 2025 года снижение средних цен зафиксировано только на один продукт питания – сливочное масло подешевело на 2,9 процента. Все остальные продукты пусть и немного, но подорожали. Заметнее других ценник поднялся на подсолнечное масло – этот продукт за месяц подорожал на 3,7 процента. Цена на макаронные изделия поднялась на 2,2 процента, на сахар-песок – на 2,1 процента, на рыбопродукты и алкогольные напитки – на 1,6 процента, на плодоовощную продукцию, включая картофель, – на 1,1 процента.

Если сравнивать цены в годовом исчислении, то, по сравнению с январем 2024 года, именно сливочное масло стало лидером по росту цен – годом ранее оно продавалось на 25,2 процента дешевле, чем в январе 2025 года. Рыбопродукты за год подорожали на 25,1 процента, подсолнечное масло – на 19,5 процента, молоко и молочная продукция – на 17,4 процента, хлеб и хлебобулочные изделия – на 16,5 процента, плодоовощная продукция – на 14,8 процента, алкогольные напитки – на 11,3 процента. В то же время на 10,9 процента подешевели яйца.

ИА «Орелград»