Орловские чиновники вкатили подрядчику штраф в 1,4 миллиона рублей

Добровольно платить такой крупный штраф подрядчик отказался.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подала администрация Орловского муниципального округа к обществу с ограниченной ответственностью «Газ Ресурс» из Воронежа. Истец просил о взыскании с ответчика 6357 рублей пени по муниципальному контракту и штрафа в сумме 1,443 миллиона рублей. Ответчик в письменном отзыве признал сумму пени, а при взыскании штрафа просил применить нормы статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть значительно снизить сумму штрафа.

Суд установил, что в сентябре 2021 года администрация тогда еще Орловского района, позднее ставшего Орловским муниципальным округом, заключила муниципальный контракт с воронежской фирмой на благоустройство дворовых территорий в деревне Жилина. Цена контракта составила 28,877 миллиона рублей. В контракте были четко прописаны запланированные работы и строительные материалы, которые должны были использоваться.

Завершить работы подрядчик должен был до 1 сентября 2022 года включительно. Однако, как следует из решения суда, работы по исполнению муниципального контракта выполнялись с нарушением сроков и с недостатками. Так, 1 декабря 2022 года заказчик направил в адрес подрядчика претензию об устранении выявленных нарушений. В частности, чиновники требовали в срок до 12 декабря 2021 года заменить участок асфальтового покрытия, не соответствующий требованиям строительных правил, укрепить обочины щебнем толщиной 10 сантиметров, а также покрасить эмалью бордюры во дворах двух домов.

В указанный срок подрядчик замечания не устранил, в связи с чем 19 декабря 2022 года администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Затем чиновники начислили подрядчику неустойку. Поскольку они приняли выполненные работы на сумму 25,699 миллиона рублей, расчет неустойки производился с оставшейся суммы 3,178 миллиона рублей. Также заказчик сослался на условия контракта и потребовал уплаты штрафа в размере 1,443 миллиона рублей.

Требование об уплате пени и штрафа было направлено подрядчику в самом конце 2022 года, но они остались без ответа и удовлетворения. Так спор и перетек в арбитражный суд. Учитывая компенсационный характер неустойки и отсутствие у заказчика убытков, вызванных ненадлежащим исполнением контракта, а также то, что подрядчик все-таки большую часть работ выполнил и успешно сдал, арбитражный суд снизил заявленный чиновниками размер штрафа до 50 000 рублей. С учетом неустойки с подрядчика в пользу администрации Орловского муниципального округа взыскано 56 357 рублей.

ИА «Орелград»