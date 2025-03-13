Детей из многодетных семей обеспечат лекарствами

Соответствующий указ издал врио губернатора.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов утвердил «Порядок бесплатного обеспечения детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты на территории Орловской области». Документ принят во исполнение указа президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и во исполнение указа губернатора Орловской от 21 июня 2024 года № 330 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области».

Новый указ уже вступил в силу. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике Олега Ревякина. Новая мера социальной поддержки предоставляется на основании рецепта, оформленного медицинским работником при обращении одного или единственного из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей из многодетной семьи за оказанием медицинской помощи ребенку в возрасте до 6 лет.

Причем речь идет об обращениях только в медицинские организации, подведомственные областному департаменту здравоохранения и оказывающие первичную медико-санитарную помощь в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области. Для получения меры социальной поддержки родитель должен предъявить медикам удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи и дающее право на новую льготу.

«Обеспечение детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты на территории Орловской области осуществляется в соответствии с Программой государственных гарантий, – говорится в губернаторском указе. – Выдача лекарственных препаратов осуществляется бесплатно фармацевтической организацией, уполномоченной департаментом здравоохранения Орловской области». К слову, за последние пять лет в Орловской области стало на 1617 многодетных семей больше. Так, в 2020 году их насчитывалось 7780, в 2021 году – 8069, в 2022 году – 8357, в 2023 году – 8554, в 2024 году – 9397.

ИА «Орелград»