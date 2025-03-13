В Орле открылся Wagner Bar

Кафе находится в Железнодорожном районе города.

Заведение располагается рядом с железнодорожным вокзалом, в районе конечной остановки трамвая.

На вывеске имеется символика ЧВК «Вагнер». Также у входа вывешены флаги России.

Ещё одним отличительным знаком является маскировочная сеть, натянутая на окна кафе с внешней стороны здания.

Об открытии новой точки общественного питания сообщил портал «Орловские новости».

Во «ВКонтакте» существует группа кафе, где «учредителем компании» значится Дмитрий Ларин. Заведение предлагает посетителям бизнес-ланчи, а также помощь в проведении праздничных мероприятий.

ИА «Орелград»