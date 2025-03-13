У «Орёлвтормета» сменился хозяин

Орловское предприятие приобрёл воронежский бизнесмен.

Об этом сообщает местное издание «De Facto».

Предприятие приобрёл Александр Печников. В Воронеже его знают как единственного владельца компании «Хетек В». Она занимается покупкой металлолома, а «Орёлвтормет» – оптовой торговлей тем же самым (а также отходами).

Известно, что в 2023-м году «Орёлвтормет» выручил около 390 миллионов рублей. Согласно открытым данным, это 206-й показатель по региону.

При этом активы компании оцениваются примерно в 21 миллион. Кредиторская задолженность составляет 18,7 миллиона рублей.

Предприятие зарегистрировано на улице Северной, владение 2, офис 2.

ИА «Орелград»