«Единая Россия» проводит предварительное голосование за кандидатов в Совет народных депутатов Орла

Их определят сами избиратели

«Единая Россия» проводит предварительное голосование за кандидатов, которые будут выдвинуты от партии в Орловский городской Совет народных депутатов. Выборы в орган местного самоуправления пройдут 14 сентября. Выдвижение и агитационный период отбора кандидатов продлятся с 5 марта по 24 апреля. Проголосовать жители города смогут с 19 по 25 мая онлайн, сообщается на сайте ER . ru . Итоги подведут не позднее 28 мая.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул: процедура предварительного отбора получает большой отклик, особенно среди наиболее востребованных временем кандидатов. Так, в пандемию в местное самоуправление регионов активно входили волонтеры и медики, сейчас это участники СВО и те, кто помогает фронту. По итогам прошлого года новыми депутатами по стране стали 304 ветерана спецоперации.

– Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели, – подчеркнул Владимир Якушев.

В партии обратили внимание на серьезные требования, предъявляемые к кандидатам. Например, они не должны владеть финансовыми активами за рубежом или иметь судимости. Избиратели могут ознакомиться с выдвиженцами на сайте PG.ER.RU. Там будут размещены видеовизитки кандидатов и информация об их программах.

Секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский считает, что процедура предварительного голосования, проводимая с 2007 года, уже подтвердила свою эффективность.

– Это очень хороший подход к формированию списка кандидатов от партии, который позволяет избирателям самим определить, кто представит их интересы на выборах в законодательные и представительные органы власти. Кроме того, это возможность для кандидатов приступить к работе с избирателями, с их запросами и наказами еще до старта выборной кампании, – отметил Леонид Музалевский.

Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал процесс предварительного голосования реальным инструментом народного отбора кандидатов.

– Не кулуарные договоренности, не назначения «сверху», а честная конкуренция среди тех, кто действительно хочет и готов работать на благо общества. Такой механизм, безусловно, повышает ответственность будущих кандидатов: если тебя выбрали люди, значит, ты должен оправдать их доверие, – считает эксперт.