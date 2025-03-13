В Орле испортится погода и подует ветер

13.3.2025 | 13:50 Новости, Общество

Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Фото: ИА “Орелград”

Также прогнозируются дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

По данным Орловского гидрометцентра, погода может пойти на спад начиная с сегодняшнего вечера. Первое время температура воздуха останется довольно высокой (до + 12 ночью и до + 16 днём).

Однако ожидаются дожди (ночью полноценные, днём небольшие), облака, а также, местами, туман. Ветер будет дуть с запада с постоянной скоростью до 13 метров в секунду, но с порывами до 20 метров.

МЧС предупредило орловцев о возможных обрывах линий электропередач, падениях деревьев и искусственных конструкций, а также о возрастании риска ДТП.

Согласно прогнозу «Гисметео», похолодает на выходных. В субботу температура упадёт с +15 до +5, в воскресенье ещё – до +1. Ночью ожидаются минусовые температуры. Осадки будут проявляться не только в виде дождя, но и в виде снега. Такая ситуация сохранится до середины будущей недели, когда снова начнёт теплеть, хотя и медленно.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования