В Орле испортится погода и подует ветер

Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Также прогнозируются дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

По данным Орловского гидрометцентра, погода может пойти на спад начиная с сегодняшнего вечера. Первое время температура воздуха останется довольно высокой (до + 12 ночью и до + 16 днём).

Однако ожидаются дожди (ночью полноценные, днём небольшие), облака, а также, местами, туман. Ветер будет дуть с запада с постоянной скоростью до 13 метров в секунду, но с порывами до 20 метров.

МЧС предупредило орловцев о возможных обрывах линий электропередач, падениях деревьев и искусственных конструкций, а также о возрастании риска ДТП.

Согласно прогнозу «Гисметео», похолодает на выходных. В субботу температура упадёт с +15 до +5, в воскресенье ещё – до +1. Ночью ожидаются минусовые температуры. Осадки будут проявляться не только в виде дождя, но и в виде снега. Такая ситуация сохранится до середины будущей недели, когда снова начнёт теплеть, хотя и медленно.

ИА «Орелград»