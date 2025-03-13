У «Фригогласс Евразия» сменился гендиректор

Орловское системообразующее предприятие возглавил Расулджон Расулов.

Такие данные размещены на сайте www.rusprofile.ru. Расулов вступил в должность с 10 марта. Ранее он являлся заместителем генерального директора предприятия.

Высший пост занимал Андрей Ревков. Он проработал гендиректором всего год — с марта 2024-го.

Компания «Фригогласс Евразия» входит в зарубежный холдинг Frigoglass. Она основана в 1997-м году. Учредителями также являются иностранные юридические лица, прежде всего, голландское ООО «Фригоинвест Холдингс Б.В.».

Орловское предприятие производит теплообменные устройства, оборудование для кондиционирования воздуха, промышленное холодильное и морозильное оборудование. «Фригогласс Евразия» входит в перечень системообразующих предприятий страны, составленный Министерством промышленности и торговли России.

ИА «Орелград»