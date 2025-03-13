Экс-сотрудник орловской полиции предстанет перед судом

13.3.2025 | 16:44 Важное, Криминал, Новости

Мужчину подозревают в пяти эпизодах мошенничества.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, речь идёт не о рядовом бывшем полицейском, а об экс-главе одного из отделов следственного управления регионального УМВД.

Предварительно установлено, что нарушения закона имели место в период с июня 2023-го по март 2024-го годов. Тогда действующий полицейский вводил в заблуждение орловцев, обещая им различное содействие. В итоге он «выручил», в общей сложности, 100 тысяч рублей.

Мужчина обещал помочь в освобождении от уголовной ответственности, отменить решение по материалу доследственной проверке, помочь успешно сдать экзамен на водительские права. Однако при этом не имел реальной возможности обеспечить такие результаты.

«Вину в совершённых преступлениях он не признал», – отметили в СКР.

На время следствия орловца посадили под домашний арест. На данный момент дело направлено в суд. Уточняется, что оно было возбуждено по материалам оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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