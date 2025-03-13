В Орловской области выбрали столицу Недели детской книги

В этом году ей станет Болхов.

Праздник детской книги организуют в нашем регионе с 2006-го года. Первой «столицей» стало Нарышкино.

В этом году открытие Недели детской книги состоится 19 марта на базе детской библиотеки Болховского района. Она находится в райцентре на улице Ленина, 18.

Планируется, что в рамках мероприятия дети и их родители смогут встретиться с орловскими писателями и издателями, а также увидеть выступления творческих коллективов. Кроме того, планируется наградить самые читающие семьи и отдельных жителей района.

Всероссийская неделя детской книги пройдёт с 22 по 30 марта. В этом году она проводится под лозунгом «История с продолжением» и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»