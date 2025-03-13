Из Орла на передовую отправили 9 квадроциклов

13.3.2025 | 15:20 Новости, СВО

Отправку организовал орловский штаб «Общероссийского народного фронта».

Фото: t.me/onf_orel

Также инициативу поддержали партнёры ОНФ. Квадроциклы передадут военнослужащим из Орловской области, которые занимаются выполнением боевых задач в ходе штурмов.

Технику отправили на купянское направление.

«Квадроциклы окажутся важными помощниками для наших солдат. Они обладают отличными тяговыми свойствами, а также усиленной рамой и подвеской. Это обеспечит им устойчивость к опрокидыванию и хорошую маневренность на извилистых участках», – рассказали в «Общероссийском народном фронте».

Также квадроциклы отличаются хорошей проходимостью и скоростью. Их используют при разведке местности, передвижения между подразделениями, причём в любую погоду, а также для транспортировки раненых.

ИА «Орелград»


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