Дело орловских Огров направлено в суд

Выяснились новые подробности.

Напомним, инцидент с участием треш-стримеров произошёл в Орле в августе минувшего года и вызвал всероссийский резонанс. Участниками конфликта стали так называемые «Братья Огры» (Москалёвы) и «Голубка» (Вера Егоренкова). Последняя выступала в роли потерпевшей. Однако впоследствии у правоохранительных органов появились вопросы и к ней — не в связи с нападением, а в связи с её деятельностью в интернете.

Что касается случая в парке, то, как оказалось, это было уже второе нападение Огров на Голубку.

Первое тоже случилось в августе — и тоже в общественном месте. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, стримеры « беспричинно выбрали их общую знакомую в качестве объекта преступного посягательства». Они оскорбляли её бранными и грубыми выражениями. Один из братьев несколько раз ударил её тростью по руке, причём «со значительной силой». При этом он вёл интернет-трансляцию с помощью мобильного телефона.

Спустя несколько дней произошло нападение в городском парке. Оно было не случайным, а спланированным — стримеры заранее договорились о новых противозаконных действиях, именно в отношении «Голубки».

Встретив орловчанку, они снова начали оскорблять. Один из братьев опять ударил её тростью по руке несколько раз. Трансляцию вело ещё одно лицо – «соучастница преступления».

На данный момент прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. Указывается, что оно возбуждено «в отношении двух местных жителей». При этом в ведомстве уточнили, что в отношении одного из братьев будут применены принудительные меры медицинского характера.

ИА «Орелград»