На Орловщине описали только 62% границ

13.3.2025 | 11:30 Закон и порядок, Новости

Ответственные чиновники опасаются, что не успеют выполнить работу.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл вице-губернатор Вадим Тарасов.

Одним из вопросов стало внесение в Единый государственный реестр недвижимости границ населённых пунктов. Работа проводится по поручению президента России, а выполняет её «Архитектурно-планировочное управление Орловской области».

Как рассказал директор учреждения Дмитрий Ежов, в нашем регионе таких границ насчитывается 2943. На данный момент в ЕГРН внесено 1836 соответствующих записей (или 62,4%).

Между тем, сделать эту работу нужно к 1 января 2027 года. «С указанной даты не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки, планируемые к застройке», – пояснил Ежов.

При этом объёмы запланированных работ существенно возросли. В 2025-м предстоит описать 2592 границы, в то время как в 2024-м задание составляло 1625 границ.

ИА «Орелград»


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