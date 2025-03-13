Представитель орловской строительной компании вошла в состав престижного жюри

Член правления ГК ОДСК Татьяна Борисова стала судьей конкурса «ТОП ЖК – 2025», который проходит в рамках масштабной «Российской строительной недели» в Москве.

РСН-2025 – это крупнейшее отраслевое событие, объединившее две международные выставки: RosBuild 2025 со строительными материалами и технологиями, а также «Мир стекла-2025». Мероприятие организовано «Экспоцентром» при поддержке профильных ведомств и ТПП РФ. В насыщенной программе более 100 деловых мероприятий.

Одним из главных событий станет шоу-финал конкурса «ТОП ЖК-2025», где определят лучший жилой комплекс России. Выбор будет непростым – экспертам предстоит оценить множество проектов по строгим стандартам Минстроя России и ДОМ.РФ, уделяя особое внимание деталям и качеству реализации. Современные жилые комплексы оцениваются по более чем сотне критериев, включая качество, инновации и комфорт. Примечательно, что в конкурсе теперь активно участвуют региональные проекты, а не только столичные застройщики.

ИА “Орелград”