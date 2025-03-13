Ещё один фигурант дела «Техспецкомплекта» уходит на СВО

13.3.2025 | 11:41 Криминал, Новости, Общество, СВО

Сегодня Советский районный суд Орла удовлетворил ходатайство.

Фото: vestiorel.ru

Отправиться на специальную военную операцию захотел заместитель директора компании «Артстрой» Ратибор Ревин.

Как сообщают «Орловские новости», сегодня Советский районный суд официально рассмотрел данный вопрос и принял положительное решение. Производство по делу Ревина приостановлено.

Ходатайство поступило от начальника городского пункта отбора на военную службу по контракту. Также своё желание официально подтвердил сам Ревин. После оглашения судебного решения он покинул зал.

Ранее суд отпустил на СВО двух других фигурантов дела – Михаила Маркина и Владимира Рябко.

ИА «Орелград»


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