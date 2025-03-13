Орловчанка «попала», продавая свадебное платье

Мошенники прислали ей вредоносную ссылку.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

28-летняя женщина пыталась продать свадебное платье на одном из сайтов. Мошенники под видом покупателей прислали ей ссылку — по котрой, якобы, нужно было перейти, чтобы осуществить сделку.

Орловчанка сделала это и потеряла средства со своего счёта — 44 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также за неделю ещё четыре жительницы Орловской области пострадали от дистанционных мошенников. В их случаях ущерб оказался ещё более серьёзным. Женщины потеряли от 150 до 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»